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رياضة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:17 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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القسم الرياضي
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى نادي أف سي مصر من أجل طلب التعاقد مع إسلام صالح الذي يجيد في مركز خط الوسط المدافع، وتحديد المقابل المادي المطلوب نظير شرائه، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعي مسئولو القلعه البيضاء الى موافقة نظائرهم باتحاد الكرة المصري، على زيادة عدد اللاعبين المنتظر قيدهم في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل عدم قدرة النادي الأبيض حتى الآن سوى قيد لاعب واحد فقط في يناير، بسبب استنفاذه لأربعة استبدالات من أصل خمسة في بداية الموسم الحالي.

ويحتاج الزمالك لدعم خط الهجوم وخط الوسط خلال انتقالات يناير، في ظل معاناته من نقص عددي في المركزين.

وتألق إسلام صالح مع فريقه خلال هذا الموسم الذي يشهد مشاركة نادي مصر في الدوري الممتاز، حيث يسعى مسئولو الزمالك لخطف اللاعب في ظل اهتمام أكثر من ناد بالحصول على خدماته.

وانتقل صالح إلى صفوف نادي مصر مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي سموحة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
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