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اقتصاد

المنطقة المحايدة.. عودة إنتاج النفط المشترك بين السعودية والكويت قريبا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:41 م
عودة إنتاج النفط
عودة إنتاج النفط المشترك ما بين السعودية والكويت قريبا
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محمود نوفل
توقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.

ويصل إنتاج النفط من المنطقة، التي تم إغلاقها، لمدة أربع سنوات على الأقل نحو 500 ألف برميل يوميا.

وقال الفاضل في تصريحات للصحفيين الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأوابك: "نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام"، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وقال مصدر مطلع على عمليات المنطقة المقسومة لوكالة رويترز إن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرا.

وقالت وكالة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، إن مخزونات النفط قد تصل إلى 700 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول من عام 2020، حتى إذا التزمت أوبك وحلفاؤها باتفاق تخفيض الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل يوميا الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي.

وأنهى خام برنت تداولات يوم الجمعة الماضي، في سوق لندن عند 66.14 دولار للبرميل، مقارنة بأعلى سعر حققه خلال تداولات شهر أبريل البالغ 75.6 دولار للبرميل.

وذكرت " رويترز " أن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.
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