جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية تنموية شاملة إلى محافظة الغربية

تطلق لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر ، اليوم الإثنين، قافلة طبية تنموية شاملة لقرية بشبيش بالغربية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمشاركة الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





وصرح الدكتور محمد المحرصاوى أن القافلة تأتى فى إطار حرص الجامعة على تنمية المجتمع وخدمة البيئة وتقديم خدمات طبية وتوعوية وتثقيفية شاملة للمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.





وأكد أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات (الباطنة .الرمد. النساء والتوليد.القلب والصدر.العظام . .الأطفال . الأسنان . جلدية .مخ وأعصاب . مسالك .أنف أذن . أشعة وتحاليل) وتحويل الحالات الحرجة الى مستشفيات جامعة الأزهر إضافة إلى عقد دورات تدريبية لربات البيوت والفتيات على بعض الصناعات اليدوية البسيطة التى يمكن أن تقوم بها ربات البيوت بالمنازل.



