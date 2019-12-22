هوسكورد يقيم لاعبي اليوفنتوس بعد الخسارة من لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

توج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في شباك نظيره يوفنتوس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.



وجاء هدف الأول بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاتسيو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس انتهت بكرة عرضية من لوليش من جهة اليسار وصلت إلى شيرو ايموبيلي يمين منطقة الجزاء والذي مرر كرة إلى لويس ألبيرتو القادم من الخلف والذي لم يتوانى على تصويب كرة سكنت يسار المرمى.



وبالفعل أنهى يوفنتوس الشوط الأول متعادلًا بعد مرور رائع من رونالدو على حدود منطقة جزاء لاتسيو ثم صوب كرة قوية أبعدها توماس ستراكوشا عن مرماه لتصل الكرة إلى ديبالا وحيد أمام الشباك والذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف .



و سجل لوليتش قائد لاتسيو هدف فريقه الثانى ضد يوفنتوس في الدقيقة 73 ليتقدم فريق العاصمة من جديد.



وكان الهدف الثالث للاتسيو في المباراة الأكثر إثارة، جاء من تصويبة كاتالدي تسديدة من ركلة حرة مباشرة، اصطدمت بالعارضة ودخلت الشباك.



ووفقًا لموقع "هوسكورد" المختص في الأرقام والإحصائيات فإن تقييم لاعبي يوفنتوس خلال المباراة جاء على النحو الآتي:



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني 6.7.



خط الدفاع: خوان كوادرادو 6.3 – ليوناردو بونوتشي 6.2 – ديميرال 6.4 – أليكس ساندرو 6.8.



خط الوسط: ميراليم بيانيتش 6.4 – بليز ماتويدي 6.4 – بينتانكور 5.8 (تعرض للطرد).



خط الهجوم باولو ديبالا 7.2 (سجل هدف) – كريستيانو رونالدو 7.3 – جونزالو هيجواين 6.2.