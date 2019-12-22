AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هوسكورد يقيم لاعبي اليوفنتوس بعد الخسارة من لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
توج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في شباك نظيره يوفنتوس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء هدف الأول بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاتسيو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس انتهت بكرة عرضية من لوليش من جهة اليسار وصلت إلى شيرو ايموبيلي يمين منطقة الجزاء والذي مرر كرة إلى لويس ألبيرتو القادم من الخلف والذي لم يتوانى على تصويب كرة سكنت يسار المرمى.

وبالفعل أنهى يوفنتوس الشوط الأول متعادلًا بعد مرور رائع من رونالدو على حدود منطقة جزاء لاتسيو ثم صوب كرة قوية أبعدها توماس ستراكوشا عن مرماه لتصل الكرة إلى ديبالا وحيد أمام الشباك والذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف .

و سجل لوليتش قائد لاتسيو هدف فريقه الثانى ضد يوفنتوس في الدقيقة 73 ليتقدم فريق العاصمة من جديد.

وكان الهدف الثالث للاتسيو في المباراة الأكثر إثارة، جاء من تصويبة كاتالدي تسديدة من ركلة حرة مباشرة، اصطدمت بالعارضة ودخلت الشباك.

ووفقًا لموقع "هوسكورد" المختص في الأرقام والإحصائيات فإن تقييم لاعبي يوفنتوس خلال المباراة جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني 6.7.

خط الدفاع: خوان كوادرادو 6.3 – ليوناردو بونوتشي 6.2 – ديميرال 6.4 – أليكس ساندرو 6.8.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش 6.4 – بليز ماتويدي 6.4 – بينتانكور 5.8 (تعرض للطرد).

خط الهجوم باولو ديبالا 7.2 (سجل هدف) – كريستيانو رونالدو 7.3 – جونزالو هيجواين 6.2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو وهيجواين يقودان يوفنتوس أمام أودينيزي فى الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسجل ثلاثية في شباك أودينيزي بقيادة رونالدو

الدوري الإيطالي ..ارتقاء مذهل لـ رونالدو يسجل به هدفا في شباك سامبدوريا .. فيديو

يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا 2-1 في الشوط الأول .. فيديو

بقيادة رونالدو.. قائمة يوفنتوس لمواجهة لاتسيو في السوبر الإيطالي بـ السعودية

بعثة يوفنتوس تصل الرياض استعدادا لـ السوبر الإيطالي.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

بعد تعيينه نائباً لوزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات.. ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد ضاهر

وزير الطيران يوضح عمله في الفترة القادمة.. فيديو

صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام معه ونجله رامي

بعد تصدرها التريند .. 5 إطلالات تكشف بساطة زوجة محمد حماقي

آخر تطورات اجتماعات سد النهضة .. استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول الملء والتشغيل حتى يناير المقبل

للرجال فقط .. 10 أطعمة طبيعية لـ زيادة عدد الحيوانات المنوية

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الدوري المغربي.. نجم الزمالك السابق يرجح كفة الرجاء أمام الوداد في ديربي البيضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور