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رياضة

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:50 م
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو

كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى لصدي البلد أن هناك مفاوضات سرية جرت على مدى الساعات الماضية مع النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


شباب الأهلي يفوز على سموحة بثنائية في دوري الجمهورية

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب مضيفه سموحة، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب سموحة بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ١٨ من دوري الجمهورية.


تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد الإثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.


الأهلي يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للاتحاد السكندري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري.


محمد صلاح يتوسط لإقامة مباراة مرتقبة بين الأهلي وليفربول

اقترب عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق، من إقامة مباراة اعتزال تاريخية له خلال الفترة القليلة المقبلة بعد دخوله فى مفاوضات قوية مع عدد من الأندية العالمية، وعلى رأسها برشلونة وليفربول.


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