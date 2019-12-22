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أخبار البلد

التعديل الوزارى.. محمد المرسى يكشف دور وزير الإعلام الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:54 م
الدكتور محمد المرسى
الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة
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حمادة خطاب
قال الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تعيين وزير الدولة للإعلام في هذه المرحلة وفي ظل الظروف المحيطة بمنظومة الإعلام المصري أمر ضروري، موضحًا أن الدولة أصابت باختيارها وزير دولة للإعلام حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات وتضارب في المهام مع الهيئات الثلاث المنظمة للإعلام، وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام والتي تتولى إدارة وتطوير منظومة إعلام الدولة المسموع والمرئي.


وأضاف المرسي في تصريحات لـ صدى البلد، أن الوزير الجديد سيتولى ملفات هامة مثل، وضع سياسة إعلامية واضحة لمنظومة الإعلام المصري، تحدد هوية الإعلام المصري وقدر الحرية المتاح له، وعلاقته بمؤسسات المجتمع وأدواره المهمة في المرحلة القادمة ، فضلًا عن التنسيق بين الهيئات الثلاث المنظمة للاعلام في مصر ودعم أعمالهم وكذلك التنسيق مع نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ونقابة الصحفيين .

وتابع أستاذ الإعلام إن الوزير الجديد سيكون دوره أيضا محاولة حل المشكلات الأساسية المعوقة لمنظومة الإعلام المصري، وذلك من خلال تواجده المستمر داخل مجلس الوزراء، وخاصة مشكلة مديونيات إعلام الدولة والأمور الخاصة بالدعم المادي والمعنوي للدولة .

ووافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال، صباح اليوم، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شمل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري؛ بحيث يكون الوزير المختص بشئونهم، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، التضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار، مع استحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام.

وتولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد أن تم اختياره ضمن التعديل الوزاري الجديد، ووافق عليه بشكل نهائى مجلس النواب لـ تعود وزارة الإعلام مرة أخرى، دون صلاحيات واضحة حتى الآن.
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