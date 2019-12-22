بالصور | حادث قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي.. وسقوط قتلى ومصابين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بينهم 2 بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء اصطدام حافلة إسرائيلية بجدار باطون قرب مطار "بن جوريون"، وسط إسرائيل.



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حافلة ركاب رقم 947 المتجهة من مدينة القدس لمدينة حيفا، اصطدمت بمحطة أتوبيسات إسمنتية على شارع رقم 40 قرب مفرق "بيدك" قرب مطار اللد (بن جوريون).



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.