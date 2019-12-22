الدوري الإسباني | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وأتليتك بلباو

انتهت أحداث الشوط الأول، بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما حاليا علي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني.
وألغي حكم اللقاء هدفا لـ أتليتك بلباو فى الدقيقة 42 بداعي التسلل.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
ويدخل ريال مدريد مواجهة اليوم، لخطف الثلاث النقاط من بيلباو، وتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على برشلونة، حيث في حال فوز الميرنجي بالمباراة سيتساوى مع البارسا في عدد النقاط برصيد 39 نقطة لكل منهما.
ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو، مارسيلو، كاسيميرو، وخاميس رودريجيز، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وأودريوزولا، لأسباب مختلفة.
وألغي حكم اللقاء هدفا لـ أتليتك بلباو فى الدقيقة 42 بداعي التسلل.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
ويدخل ريال مدريد مواجهة اليوم، لخطف الثلاث النقاط من بيلباو، وتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على برشلونة، حيث في حال فوز الميرنجي بالمباراة سيتساوى مع البارسا في عدد النقاط برصيد 39 نقطة لكل منهما.
ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو، مارسيلو، كاسيميرو، وخاميس رودريجيز، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وأودريوزولا، لأسباب مختلفة.