الدوري الإسباني| ريال مدريد يتعادل مع أتليتك بلباو ويهدي الصدارة لـ برشلونة

سقط فريق ريال مدريد فى فخ التعادل امام أتليتك بلباو سلبيا فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني.



وألغي حكم اللقاء هدف لـ أتليتك بلباو فى الدقيقة 42 بداعي التسلل .



وعانى ريال مدريد من سوء توفيق بعد أصطدام الكرة 4 مرات فى القائم فى هجمات مختلفه .



وبهذه النتيجة برتفع رصيد ريال مدريد الي النقطة 37 فى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق 2 نقطتين ، بينما ارتفع رصيد أتلتيك بيلباو في المركز السابع برصيد 28 نقطة.



وحقق ريال مدريد الفوز في 11 لقاء له هذا الموسم وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاء وحيد .



وغاب عن ريال مدريد فى مباراة اليوم ، ماركو أسينسيو، مارسيلو، كاسيميرو، وخاميس رودريجيز، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وأودريوزولا، لأسباب مختلفة.