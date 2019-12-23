حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها.. الإفتاء توضح| فيديو

حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها.. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة إذا تعلقت شعوريًا بغير زوجها، يؤاخذها الله بتصرفاتها المترتبة على هذا الشعور وليس الشعور نفسه.





وأوضح«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها ؟ أن الإنسان لا يستطيع السيطرة على شعوره ، فلا يحاسب عليه.





وأضاف أن كلامه لا يجيز تعدد العلاقات ، بأن الشعور لو كان مجرد قرار، لاستطاع كل إنسان مُتألم أن يمحو ألمه بمجرد قرار، وكذلك ما يشبهه من الشعور كالحب والكره، فلا سيطرة ولا قدرة على جلبها أو طردها.





وتابع: إن شعور المرأة هذا مجرد انفعالات وليست أفعالا، والمؤاخذة تكون على مقدمات أو آثار الأفعال فقط، كمن له جارة متزوجة أو العكس، فحدث بينهما ما لا يرضي الله، فهنا تكون المؤاخذة.





وأكد أن المؤاخذة تكون في أمرين فقط هما: أولا: إذا فعلت معه علاقة محرمة، وثانيا: إذا التقت معه في خلوة، أما إذا تكتمت على شعورها، ودعت الله أن يعافيها من البلاء فلا مؤاخذة.





واختتم فتواه بأنه إذا مرضت المرأة من شدة الألم المترتب على كتمانها لشعورها، تثاب عليه وعلى مدافعتها آلام العشق والهوي، فهي لا تريد أن تفعل حرامًا.





واستشهد على كلامه هذا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-«مَن عشق فعفَّ فمات فهو شَهيد»، مبينًا: أنه حديث وأن الشيخ أحمد بن صديق الغماري قد ألف فيه كتابًا أسماه:« درء الضعف عن حديث من عشق فعف»، وذلك ردًا على من قد يزعم أنه ليس بحديث.









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