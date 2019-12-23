AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري.. سقوط قتلى في القصف الإسرائيلي على دمشق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على دمشق
Advertisements
شريف سيد
سقط عدد من القتلى في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني. 

وقالت فضائية الحدث السعودية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مطاري حماة والتيفور ومنطقة السيدة زينب في دمشق السورية، مضيفة أن بارجات إسرائيلية في المتوسط أطلقت صواريخ على منطقة السيدة زينب في دمشق. 

ورجحت الحدث أن يكون القصف عملية اغتيال لمسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني. 

وتعرضت العاصمة السورية دمشق لقصف مجهول في البداية، تبين فيما بعد أنه قصف إسرائيلي، حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تستهدف منزل قيادي بارز في حركة الجهاد بدمشق

بينهم نجله وحفيدته.. مقتل وإصابة 12 شخصا في قصف إسرائيلي لمنزل العجوري بدمشق

بعد فشل إسرائيل في اغتياله.. من هو أكرم العجوري

شاهد.. لحظة القصف الإسرائيلي على مواقع في محيط دمشق

جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى استعدادا لضربة إيرانية

روسيا تكشف مفاجأة حول قصف إسرائيل الأخير على سوريا

ترشيحاتنا

صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام معه ونجله رامي

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب وتتخلى عن المكياج بسبب طبيب أسنان.. فيديو

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري.. سقوط قتلى في القصف الإسرائيلي على دمشق

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها