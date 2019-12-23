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فن

بـ رسالة رومانسية.. إنجي وجدان تحتفل بـ عيد ميلاد زوجها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
انجي وجدان وزوجها
انجي وجدان وزوجها أحمد الوتيدي
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محمد بدران
احتفلت الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلاد زوجها زوجها أحمد الوتيدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت إنجي وجدانصورة لها بصحبة زوجها أحمد الوتيدي، وعلقت عليها قائلة "‏عيد ميلاد سعيد حبى احبك".

وكانت، إنجي وجدان، احتفلت مؤخرًا بعيد زواجها السابع من خلال نشر مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها أثناء عقد قرانها .

وعلقت إنجي على الصور: "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي".

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل "طلعت روحي" من بطولتها إلى جانب نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.
بـ رسالة رومانسية.. إنجي وجدان تحتفل بـ عيد ميلاد زوجها
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