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تكنولوجيا

عرض مغري.. اشتري Samsung Galaxy S8 Plus جديد بـ 3200 جنيه فقط

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
فئة الـ S هى واحدة من أفخم وأجمل فئات العملاق الكورى الجنوبى سامسونج، والتى ينتظرها عشاق أندرويد كل عام لمتابعة أجدد ما توصلت إليه التكنولوجيا، ومن ثم التفكير فى اقتناء أحد تلك الإصدارات حيث الأداء القوى والكاميرا المميزة، ولكن يقف السعر المرتفع عائقًا أمام الكثيرين، ولكنه بات يمكنك الحصول على Galaxy S8 Plus مقابل 3200 جنيه فقط.

وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك الحصول على الهاتف المميزة Samsung Galaxy S8 Plus سعة 64 جيجابايت مقابل 200 دولار أمريكى ما يعادل 3200 جنيهًا مصريًا فقط، باللون الذهبى، من خلال عرض مقدم من منصة البيع بالتجزئة الإلكترونية إيباى.

ويذكر أن هاتف Samsung Galaxy S8 Plus صدر فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها.

يأتى هاتف Samsung Galaxy S8 Plus بشاشة قياس 6.2 بوصة بدون أى حواف ، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايتـ وبطارية عملاقة سعة 3500 ميللى أمبير.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية دقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد 9.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، كما يمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.

https://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-S8-Plus-SM-G955U-Gold-64GB-Unlocked-Original-New/133279536899?epid=2301827129&hash=item1f08145703:g:nZUAAOSwqgFd~URL
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