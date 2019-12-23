AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
صورة أرشيفية - انقلاب
صورة أرشيفية - انقلاب تروسيكل
Advertisements
محمد عبد الحليم
أصيب 12 شخصا، اليوم، الاثنين فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق اهناسيا - النويرة غرب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "رزق رجب سعيد" 37 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فاطمة رجب سعيد 33 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، رمضان سيد محمد 21 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، حنان سيد عبدالله 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، نسمه رمضان عبد العظيم 23 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد زين عبد العظيم 28 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري".

كما نقلت سيارات الإسعاف "سكينة سعد علي 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سامية محمد ابراهيم 40 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، سامية صابر صابر 45 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، يارا حسن علي 21 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وفاء عبد التواب محمد 43 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، صباح حسب الله محمد 16 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

إصابة 4 بينهم طالبان في حادث سقوط سقف مصلى عليهم في بني سويف

اخبار الحوادث.. مصرع شخصين وإصابة 26 في حوادث بـ أبوقرقاص والبحيرة.. إصابة اثنين فى تصادم بـ شارع في زفتي

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة جنوب بني سويف.. تفاصيل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بـ صحراوي بني سويف

بالأسماء .. إصابة 12 شخصا بينهم 9 عمال في حادثي تصادم بـ بني سويف

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ليلا .. فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب.. تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل ..غارات إسرائيلية تستهدف دمشق

إحراج النجوم.. عمرو دياب يزعج عمرو مصطفى في السعودية.. ومكالمة مسربة تحرج شريف منير

محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع أبو جبل

تعليق رئيس النواب على تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام يتصدر نشرة صباح البلد

ارتفاع ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 17 حالة وفاة

عيار 18 يسجل 572 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم 23 - 12 - 2019.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة