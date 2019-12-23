إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

أصيب 12 شخصا، اليوم، الاثنين فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق اهناسيا - النويرة غرب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "رزق رجب سعيد" 37 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فاطمة رجب سعيد 33 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، رمضان سيد محمد 21 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، حنان سيد عبدالله 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، نسمه رمضان عبد العظيم 23 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد زين عبد العظيم 28 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري".



كما نقلت سيارات الإسعاف "سكينة سعد علي 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سامية محمد ابراهيم 40 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، سامية صابر صابر 45 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، يارا حسن علي 21 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وفاء عبد التواب محمد 43 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، صباح حسب الله محمد 16 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم".



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.