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حوادث

اختلفوا على أولوية المرور.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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خالد رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة أصيب فيها 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، لخلاف نشب بينهم بسبب أولوية المرور في الطريق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من "طرف أول"، (برقي.ج.م.ح)" 28 عاما سائق، وشقيقه الشاذلي، 33 عاما عامل، نجل شقيقهما (زياد.ا.ج.م)" 13 عاما تلميذ ويقيمون بناحية دائرة مركز سوهاج مصابين بجروح قطعية بفروة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"طرف ثان" (أحمد.س.س) 47 عاما مقاول مصابًا سحجات باليد اليمني، (أحمد.م.س) 30 عاما سائق مصابًا جرح قطعي باليد اليسري، و(جرحي.م.س) 19 عاما عامل مصابا بجروح وكدمات ويقيمون دائرة مركز المنشأة.

انتقلت الجهزة الأمنية وألقت القبض على طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب، بسبب أولوية المرور بالطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة.
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