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حوادث

انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس الصحراوي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية يتفقد موقع انقلاب سيارة مواد بترولية
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أحمد مهدي
يشهد طريق السويس الصحراوي، توقفا مروريا جزئيا بعد حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، اخطارا يفيد بإنقلاب سيارة نقل محملة مواد بترولية علي طريق السويس الصحراوي في الاتجاه القادم من السويس الي القاهرة.

وعلى الفور امر اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بسرعة الانتقال الى موقع الحادث ورفع الحطام.

وسنوافيكم بالتفاصيل..
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