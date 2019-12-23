نائب يطالب برفع سعر طن قصب السكر إلى 900 جنيه

طالب النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، برفع سعر محصول قصب السكر إلى ٩٠٠ جنيه، لافتا إلى أن القصب محصول إستراتيجي في مصر مثل القمح تماما، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه ٨ ملايين شخص.



وأضاف قنديل في كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برأسه هشام الحصري وبحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين، أن إنتاجية الفدان ٤٠ طنا، ويتم التوريد بسعر ٧٢٠ جنيها، بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان، بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع، رغم أن المصانع تُخرج أكثر من منتج من قصب السكر إلا إنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط.



وطالب قنديل بضرورة دعم الدولة لمزارعي القصب لأن شركات السكر تربح ولا بد أن تعطي جزءا من هذا المكسب للمزارعين.



كما أكد ضرورة إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر لأنه لو باع الفلاح الفدان الأرض بـ ٩٠٠ ألف جنيه "وحط الفلوس دي في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج".

