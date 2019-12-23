بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

شوهدت مغنية الراب الشهيرة كاردي بي ، في شوارع مدينة ميامي الأمريكية أثناء تجولها في أحد المولات الشهيرة بدون مكياج في لوك صادم.



وظهرت كاردي بي في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بغطاء رأس مع فستان أزرق قصير وهي تتحدث في الهاتف وعلامات الإجهاد على وجهها.



ألغت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، حفلها الغنائي في الهند شهر يونيو الماضي، لدواع أمنية بعدما تلقت إخطارا من الشرطة الهندية بضرورة إلغاء الحفل لدواع أمنية بسبب تهديدات غير موثوقة.



وقالت كاردي بي في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحبائي في الهند اعتذر لإلغاء الحفل أريد أن أخبركم اني كنت متواجدة في الكواليس ومتحمسة للحفل ولكن لسوء الحظ كان هناك تهديد أمني".