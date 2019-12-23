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رياضة

شاهين وشادي حسين يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام النجوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:21 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النجوم بعد قليل.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النجوم، في الثانية والنصف مساء اليوم، على ملعب الاخير، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة، والتي يحتل صدارتها سيراميكا برصيد ١٨ نقطة.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وخالد الحسيني ووليد عبد المنعم ومحمد جمال ومحمود صقر وعاشور الأدهم وضياء محمد وحسني زكي وشادي حسين وأحمد غنيم ومحمد شاهين.
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