نتائج وترتيب القاهرة بالقسم الثاني.. سيراميكا كليوباترا يحلق في الصدارة والقناة وصيفا

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتى شهدت فوز مثير لمنتخب السويس امام بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف .



وجاءت باقي النتائج كالآتي:



الترسانة 1-0 القناة

المريخ 2-4 الداخلية

كوكاكولا 1-1 الزرقا

النجوم 1-2 سيراميكا كليوباترا



ويكون جدول الترتيب كالتالي :



1- سيراميكا كليوباترا : 21 نقطة

2- القناة : 15

3- منتخب السويس :15

4- كوكاكولا : 13

5- جمهورية شبين : 13

6- الداخلية :13

7- النجوم : 11

8- النصر : 10

9- بتروجيت : 9

10- الترسانة : 9

11- المريخ : 6

12- الزرقا : 3