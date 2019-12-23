AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نتائج وترتيب القاهرة بالقسم الثاني.. سيراميكا كليوباترا يحلق في الصدارة والقناة وصيفا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:09 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتى شهدت فوز مثير لمنتخب السويس امام بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وجاءت باقي النتائج كالآتي:

الترسانة 1-0 القناة
المريخ 2-4 الداخلية
كوكاكولا 1-1 الزرقا
النجوم 1-2 سيراميكا كليوباترا

ويكون جدول الترتيب كالتالي :

1- سيراميكا كليوباترا : 21 نقطة
2- القناة : 15
3- منتخب السويس :15
4- كوكاكولا : 13
5- جمهورية شبين : 13
6- الداخلية :13
7- النجوم : 11
8- النصر : 10
9- بتروجيت : 9
10- الترسانة : 9
11- المريخ : 6
12- الزرقا : 3
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات شرسة في القاهرة بدوري القسم الثاني.. تعرف عليها

بعد قرار المسابقات | سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة مجموعة القاهرة .. تعرف على الترتيب

مواجهات شرسة في القاهرة وبحري بالقسم الثاني .. تعرف عليها

نتائج وترتيب القاهرة بالقسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا في الصدارة.. وتعثر جديد للترسانة

نتائج وترتيب مجموعة القاهرة من الدوري.. سيراميكا كليوباترا يغرد منفردا

نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا ينفرد بالصدارة وشبين وصيفا

ترشيحاتنا

سيدة تصدم مراهقة بسيارتها عمدًا وتلوذ بالفرار.. والسبب مؤسف.. شاهد

وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية

أخبار الرياضة | 5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور .. فايلر يشيد بلاعب إنبي.. رضا عبدالعال يصدم كهربا

شاهد| أخر ظهور لرئيس الأركان الجزائري قايد صالح قبل وفاته

منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر

فيريرا معشوق الزملكاوية يعود للتدريب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات