هل يجوز الصيام عن متوفى عليه كفارة معاشرة الزوجة في نهار رمضان.. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز قضاء الصيام عن الميت



حكم قضاء الصيام عن شخص قريب مني







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أرسل شخص سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: " توفى شخص وعليه كفارة معاشرة زوجته في نهار رمضان، ما هو التصرف الشرعي " ؟ورد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين: "إن كفارة من يعاشر زوجته بنهار رمضان أن يستغفر الله عن هذا الذنب ويصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين من أوسط ما يطعم أهله".وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، أنه طالما هذا الشخص مات فعلى أسرته الاستغفار له، ويطعمون 60 مسكينا من أوسط ما يطعمون أهليهم، أو إخراج 10 جنيهات عن كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجوز الصيام عن المتوفي، ويصوم عنه وليه، وإن لم يستطيع فيطعم عن كل يوم مسكين.قضاء الصيام عن الميت، مسألة تشغل بال الكثير من العامة بسبب عدم قدرة المريض على الصيام ، وقد يتوفاه الله بعد فترة من المرض ولا يقضي ما عليه من صيام ، وإذا أمد الله في عمره وكتب له الشفاء يقضي ما عليه ، وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء الصيام عن الميت، ويستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه أو يطعموا مسكينا عن كل يوم أفطره هذا الرجل.وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره.قال الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز قضاء الصوم عن شخص قريب مني ؟)، أن من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه او يطعموا مسكين عن كل يوم أفطره هذا الرجل.وأشار إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ويمكن ان يخرج عن كل يوم إطعام مسكين.