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رياضة

الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض لقاء الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة، من الفوز في 7 مباريات بالعلامة الكاملة، ويرغب الجهاز الفني في استمرار انطلاقة الفريق القوية في المسابقة.

ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، المقرر لها 28 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري.

وفور وصول حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة، حرص فايلر على النزول إلى ملعب اللقاء وتفقد أرضيته.
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