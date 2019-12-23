الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء ببولاق الدكرور

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بنطاق حى بولاق الدكرور وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.





وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (المنطقة الأولى بدءًا من مسجد ال حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد ال حمد والمنطقة الثانى من شارع الملك فيصل بدءًا من التقائه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر (ترعة عبد العال سابقًا) حتى التقائه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد).





والمنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى بدءًا من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بشارع بهجت الشوربجى والمنطقة الرابعة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى التقائه بالسكة الحديد.





والمنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى إلتقاؤه بخط السكة الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى التقائه بخط السكة الحديد .





والمنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع شارع على بن أبى طالب ( ترعة المجنونة ) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن أبى طالب حتى التقائه مع خط السكة الحديد، حيث تراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق بين 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و105 جنيهات للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى و180 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م.





كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى بولاق الدكرور والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وجاءت على النحو التالى (شوارع فيصل من مسجد ال حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه ( طريق كفر طهرمس ) و شارع الشهيد أحمد حمدى و شارع همفرس و شارع عشرة و شارع ناهيا و شارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير ) حيث تتراوح ما بين 600 كحد ادنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجارى كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإدارى ما بين 160 جنيها كحد أدنى إلى 400 جنيه كحد أقصى كما يتراوح التصالح السكنى بين 140 جنيها كحد أدنى و320 كحد أقصى.