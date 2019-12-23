6 أدوية تضر بـ الذاكرة .. تعرف عليها

يمكن أن يكون فقدان الذاكرة من الآثار الجانبية لأنواع مختلفة من الأدوية. ومن المرجح أن يحدث هذا مع الأدوية التي تتفاعل مع الناقلات العصبية في الدماغ.
أثبتت الدراسات أن هذه الادوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بفقدان الذاكرة ، مثل مرض الزهايمر، حيث تؤثر على الأسيتيل كولين وهو ناقل عصبي يشارك في الذاكرة والتعلم.
وأكد موقع " health line " ان الأدوية التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة تشمل :
• مضادات الاكتئاب
• الأدوية المضادة للقلق
• أدوية ارتفاع ضغط الدم
• مساعدات النوم
• مضادات الهيستامين
• الميتفورمين ، وهو دواء يستخدم لمرض السكري
في بعض الأحيان ، قد يؤدي الجمع بين أنواع متعددة من الأدوية إلى ردود فعل سلبية ، بما في ذلك الالتباس أو فقدان الذاكرة.
أثبتت الدراسات أن هذه الادوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بفقدان الذاكرة ، مثل مرض الزهايمر، حيث تؤثر على الأسيتيل كولين وهو ناقل عصبي يشارك في الذاكرة والتعلم.
وأكد موقع " health line " ان الأدوية التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة تشمل :
• مضادات الاكتئاب
• الأدوية المضادة للقلق
• أدوية ارتفاع ضغط الدم
• مساعدات النوم
• مضادات الهيستامين
• الميتفورمين ، وهو دواء يستخدم لمرض السكري
في بعض الأحيان ، قد يؤدي الجمع بين أنواع متعددة من الأدوية إلى ردود فعل سلبية ، بما في ذلك الالتباس أو فقدان الذاكرة.