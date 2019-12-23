نتنياهو يتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بعد تحقيق جرائم الحرب

علق رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق شامل في "جرائم حرب" التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.



وقال نتنياهو على تويتر: "إقرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل يعد معاداة للسامية".



وأضاف نتنياهو: "تعتقد المحكمة الجنائية الدولية أن اليهود ليس لهم الحق في الاستقرار في وطننا اليهودي التاريخي أو في الدفاع عن أنفسنا ضد أعداء يسعون إلى القضاء علينا".



وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أنها تريد فتح التحقيق، قائلة إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكمًا بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.



ووصفت صحف عدة هذا القرار بأنه "أربك قادة إسرائيل" وأحدث "رعبًا وتخبطًا" في الأوساط الإسرائيلية.

