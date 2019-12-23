AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بعد تحقيق جرائم الحرب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
علق رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق شامل في "جرائم حرب" التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو على تويتر: "إقرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل يعد معاداة للسامية".

وأضاف نتنياهو: "تعتقد المحكمة الجنائية الدولية أن اليهود ليس لهم الحق في الاستقرار في وطننا اليهودي التاريخي أو في الدفاع عن أنفسنا ضد أعداء يسعون إلى القضاء علينا".

وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أنها تريد فتح التحقيق، قائلة إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكمًا بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

ووصفت صحف عدة هذا القرار بأنه "أربك قادة إسرائيل" وأحدث "رعبًا وتخبطًا" في الأوساط الإسرائيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجنائية الدولية تعرب عن قلقها من محاولات ضم غور الأردن إلى الكيان الصهيوني

الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في ارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية

أول تعليق إسرائيلي على قرار الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بغزة

جرائم حرب.. الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

فلسطين ليست دولة ذات سيادة.. أول رد من واشنطن على قرار التحقيق في جرائم إسرائيل

ترشيحاتنا

بشرى للعاملين على الصناديق الخاصة | تعديل تشريعي لتثبيتهم خلال 4 سنوات

بنظارتين.. شاهد| لقاء الخميسي تستعين بجمهورها في اختيار الأنسب

2 مليون جنيه ثمن نعجة فريدة من نوعها بالكويت | فيديو

السيسي يعزي الجزائر في وفاة قايد صالح: شخصية جديرة بالاحترام والتقدير

رد فعل متوقع.. تعليق تركيا على أحكام الإعدام في قضية مقتل خاشقجي

مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي