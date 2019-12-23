بلوزة شيفون أسود.. نهال عنبر بإطلالة سواريه في عرض أزياء هاني البحيري

حضرت الفنانة نهال عنبر عرض أزياء هاني البحيري مصمم الأزياء العالمي، والذي يجريه كل عام داخل مصر.



ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة سواريه، حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود الشيفون مطرزة باللون الذهبي، وبنطال أسود جلد.



وانتعلت نهال عنبر بوت طويلا لامعا بألوان الذهبي والأسود.



اعتمدت الفنانة نهال عنبر على لمسات جمالية هادئة حيث وضعت احمر شفاه باللون النبيتي، مع لمسات البلاشر التي تتناسب مع بشرتها.



كما تركت شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها.



ولم تتكلف نهال عنبر في ارتداء الاكسسوارات، فاكتفت بارتداء خاتم ، وساعة أنيقة باللون الذهبي.





