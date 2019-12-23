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أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات على حكم مقتل خاشقجي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:03 م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
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سعيد العربي
ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين في جريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
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