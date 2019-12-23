الجامعات اليوم.. حسن الرداد في جامعة أسيوط: صدق نفسك واجري ورا حلمك.. «طلاب من أجل مصر» توزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بالسويس.. وطب سوهاج تنظم اليوم العالمي للتوعية بالسكتة الدماغية

حسن الرداد في جامعة أسيوط: صدق نفسك واجري ورا حلمك

«طلاب من أجل مصر» بجامعة السويس توزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا

طب سوهاج تنظم اليوم العالمي للتوعية بالسكتة الدماغية

جامعة بني سويف تزرع 3200 شجرة مثمرة في إطار مبادرة «هنجملها»



وصرح الدكتور علاء يونس، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم، بأن الهدف من المبادرة مساعدة المواطنين الأكثر فقرًا، بتوفير بطاطين مساهمة من طلاب الأسرة بالمحافظة للدور المجتمعي الذي ينمي روح التكافل بين أبناء الوطن الواحد.





من جانبه شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم العلمي "للتوعية بالسكتة الدماغية" الذي نظمه قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب البشري بالتعاون مع نقابة الأطباء بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور غريب فاوي رئيس الندوة، ونخبة من أطباء المخ والأعصاب وطلاب الكلية، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.





وفي كلمته قال الدكتور أحمد عزيز إن مرض السكتة الدماغية يعتبر ثاني سبب للوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقة، مشيرًا إلى أن إنقاذ المريض يعتمد في المقام الأول على مدى الوعى بأهمية سرعة نقله للمستشفي المجهزة بوحدة العناية المركزة للسكتة الدماغية، لذا حرصت إدارة الجامعة علي تشغيل وحدة السكتة الدماغية بالمستشفي الجامعي لخدمة المجتمع السوهاجي، حيث تم توفير كافه المستلزمات والاحتياجات وأحدث الحقن المذيبة للجلطة الدماغية، مؤكداََ أهمية انتشار التوعية بهذا المرض، من خلال ما تقدمه تلك الوحدة الفريدة على مستوى جامعات جنوب الصعيد والتي يتوافر بها أحدث علاج للجلطة، والذى يتوجب أن يؤخذ خلال أول أربعة ساعات من حدوث الجلطة وذلك لإنقاذ حياة المصاب.



وأعرب الدكتور محمود فهمي منصور، عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة والنقابة في حل المشكلات التي يواجهها المجتمع، والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال الحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.



ومن جانبه قال الدكتور غريب فاوي، من المؤسف أن ٩٩٪؜ من مرضى السكتة الدماغية يصلوا للمستشفى بعد يوم أو يومان من حدوثها، موضحًا أن الأعراض الأولية للمرض تشمل حدوث أى من هذه الأعراض بصورة مفاجأة مثل صعوبة بالكلام، ثقل أو تنميل أو ضعف بحركة ناحية من الجسم أو بأحد الأطراف، عدم اتزان فى الحركة، دوار، دوخة، قيء، ازدواج الرؤية، صعوبة بالبلع وسيلان اللعاب من الفم، وغيره من الأعراض المرتبطة بوظيفة المخ، مضيفًا أنه يجب سرعة التوجه للمستشفى في الساعات الأولي من حدوث تلك الأعراض لإنقاذ حياة المريض وتجنب حدوث أي آثار جانبية.



في إطار تطوير جامعة بني سويف شهد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بحضور المهندس محمد قبطان، ممثلًا عن مبادرة "هنجملها" زراعة بعض الأشجار المثمرة في حرم الجامعة.



جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة، حيث تقوم المبادرة بتوريد 3200 شجرة من مختلف الأصناف لزرعتها بالجامعة على دفعتين.



وأكد رئيس الجامعة أهمية زيادة المساحة الخضراء داخل وخارج الجامعة لمساهمتها في مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، إضافة إلى تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيدا بالمبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.



من جانبه أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية.



وأوضح أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية.



شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "دور الفن وكتابة السيناريو فى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن " والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الفنون بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائبة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة متميزة من الفنان المتألق حسن الرداد والكاتب والسيناريست الكبير ناصر عبدالرحمن، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ومنسق البرنامج المشترك مع الأكاديمية والدكتورة نبيلة حسن الأستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة ومنسقة البرنامج لدى الأكاديمية، هذا إلى جانب حضور لفيف من القيادات الجامعية وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وحشد طلابى كبير من مختلف الكليات.وأكد الدكتور طارق الجمال حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى والثقافى المنوط بها داخل الحرم الجامعى والممتد أثره على مجتمعها الصعيدى ككل، إيمانًا منها بأهمية نشر الفنون بكافة أنواعها ومزجها بالعلم خاصة فى ظل إدراك واع بدور الفن الهائل كأحد القوى الناعمة الفاعلة فى المجتمع والتى تسهم بشكل أساسي فى نشر الثقافة ونقل الحضارات المختلفة، وتشكيل الوعى لدى الشباب واتساع مداركهم وصقل شخصياتهم وإعداد جيل مختلف من الشباب القيادى القادر على النهوض بوطنه بوعى ومسئولية.ومن جانبه أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته لوجوده داخل هذا الصرح العظيم ووسط جمهوره من صعيد مصر، مؤكدا على دور الشباب فى نبذ العنف والأفكار الهدامة التى تؤثر عليهم بالسلب كى يستطيعوا إدراك وطنهم بشكل صحيح ويحبوه، فهم بناة المستقبل ووجدان الأمة، ومن خلال تجربته الشخصية فى مجال الفن أوضح الرداد أن الحياة ليست سهلة فلا بد من العمل والعمل بجد أقصر طرق النجاح، مشيرًا إلى أن ليس الفشل نهاية الطريق بل هو نقطة انطلاقك نحو نجاح مبهر "صدق نفسك واجري ورا حلمك".وكشف الدكتور وجدى رفعت أن ختام الندوة شهد تكريم الدكتور طارق الجمال والدكتور شحاتة غريب والفنان حسن الرداد والسيناريست ناصر عبد الرحمن والدكتورة نبيلة حسن وذلك تقديرًا لمجهوداتهم الفنية وعلى مجمل أعمالهم المتميزة على كافة الأصعدة، كما تم عرض فيلم تسجيلى لأبرز الأعمال الفنية التى شاركوا فيها خلال مسيرتهم ولا يزال العطاء مستمرا.كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس، مبادرة "دفا" التي تهدف إلى توزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا، بقرية الشلوفة بحى الجناين تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس.وقامت أسرة "طلاب من أجل مصر"، بتوزيع عدد من النتائج وأجندات العام على المواطنين لتهنئة بالعام الميلادى الجديد.