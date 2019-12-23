محمود التهامى يكشف حقيقة تقاضيه أجرا فى حفلات الأولياء الصالحين

أكد الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، أنه لا يتقاضى أى أجر عن إحياء الحفلات الختامية فى أى مولد لأولياء الله الصالحين أو آل البيت.



وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، إنه لا يتقاضى أى أجر لحفلات الموالد الكبرى فى مصر، موضحا: " إحيائى لحفلات الليالي الختامية بالموالد مجانا، كما أنه يتم تجهيز الساحة وتأمين كافة الجماهير الغفيرة المشاركة فى إحياء الليلة الختامية".



تابع: " أنا مبرحش عند أحد ولكني أروح للسيدة وزينب والحسين ، ومن قبلى والدي فهو لم يكن يتقاضى أى أجر مقابل إحيائه الليالى الختامية فى أى مولد، وهي سمة فى العائلة من جدي الأكبر الذى كان عضوا فى لجنة الفتوى بالأزهر".



وأكمل:" أتمنى أكون أهل لكل كلمة أقولها فى أى مولد، فقد تخرجت فى جامعة الأزهر وأنا أزهرى على المذهب المالكي".



ويحتفل المصريون غدًا الثلاثاء بالليلة الختامية لمولد الحسين رضي الله عنه، إذ بدأت فعاليات الاحتفال بالمولد منذ أكثر من أسبوع، ويستمر إلى ما بعد الليلة الختامية للمولد الشريف.



وتوافد مئات الآلاف على مسجد الحسين بالقاهرة والمنطقة المحيطة به، على مدى الأسبوع، ودشن العديد من شيوخ وأبناء الطرق الصوفية، مئات ساحات الخدمة الصوفية، لاستقبال مريدي الطرق الصوفية، وتوفير الطعام وإحياء ليالي المولد بقراءة القرآن المدائح الصوفية والنبوية.