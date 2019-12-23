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برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بحزب المصريين الأحرار، الموجه لكل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة وتقسيم أبو حوشان ومنطقة مدينة الهدي بكفر أبو صير بحي المرج، وذلك بحضور مسئولي الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ورئيس شركة الصرف الصحي.

وقال النائب أحمد علي في بيان له، إن الجهاز التنفيذي للصرف الصحي متواطئ مع الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة وهي شركة مصر للأسمنت المسلح التي كان من المفترض أن تنتهي من المشروع في شهر أبريل ٢٠١٦ أي منذ ٤ سنوات ولم تقوم بتنفيذه حتى الآن.

وطالب «علي»، خلال المناقشة، وضع جدول زمني لإنهاء مشروع الصرف الصحي نظرًا لمعانة الأهالي الذين يعيشون وسط مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلي سحب أعمال المشروع من تلك الشركة وإسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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