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منوعات

اغتيال بوتين ومرض ترامب.. الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ أحداث 2020

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم وفاتها منذ 23 عاما مازالت تنبؤاتها بما سيحل على العالم باقية، يلجأ إليها الناس مع نهاية كل عام للإطلاع على العام الجديد وحال العالم، لتترك السيدة البلغارية الكفيفة "بابا فانجا" إرثا من التنبؤات والتوقعات.

كوارث طبيعية وحروب لا تنتهي ووفاة رؤساء وخيانات تلك هي توقعات الراحلة "فانجا" لعام 2020، فجاءت على أول قائمة تنبؤاتها مقتل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بعد تعرضه للاغتيال من داخل الكرملين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتنبأت بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمرض غامض، سيتركه أصمًا، بالإضافة إلى معاناته من ورم في المخ، وكانت "بابا فانجا" قد تنبأت لكليهما في 2019 بأن حياتهما في خطر، وحكمهما في مهب الريح. 

أما عن الطبيعة فتوقعت "بابا"- التي توفيت عن عمر ناهز الـ 85 عاما - أن تضرب القارة المزيد من موجات المد والزلازل، وسقوط نيزك على روسيا.

وبالنسبة للقارة الأوروبية تنبأت بـ نهاية وجودها على أيدي المتطرفين، الذين سينفذون عمليات التدمير باستخدام الأسلحة النووية، ومن التنبؤات التي اشتهرت عن بابا فانجا توقعاتها بأحداث 11 سبتمبر، ومؤخرًا اتفاقية البريكست البريطانية.
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