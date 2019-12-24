رسميا.. خافيير تيباس رئيسا لـ رابطة الليجا حتى 2023

قررت رابطة الدوري الإسباني، الليجا، إعادة تعيين خافيير تيباس رئيسًا لها بالتزكية، بشكل رسمي.





وكان تيباس قد بدأ مسئولية رئاسة رابطة الليجا في عام 2013، وقرر الاستقالة من منصبه مطلع الشهر الحالي من أجل إجراء عمليات الانتخابات على مقعد الرئيس.





ورشح تيباس نفسه لهذا المنصب من جديد، ولكن لم يكن هناك مرشحا غيره وهو ما أدى إلى إعادة انتخابه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني بالتزكية.





وأكدت رابطة الدوري الإسباني أنه لا يوجد داعِ لعقد جمعية عامة غير عادية، مع إعلانها إعادة اختيار تياس رئيسًا لها مرة أخرى.





وسيظل تيباس في منصبه حتى عام 2023.