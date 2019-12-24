AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير لياقة بدنية يحذر من تناول المكملات الغذائية لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
Advertisements
آيات أحمد
حذر حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، من تناول المكملات الغذائية دون وعى أو دون متابعة من الطبيب المختص، لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الثلاثاء، أن المكملات الغذائية مفيدة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، وقد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.

وأضاف: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".

وأشار إلى أن تناول الخضراوات والفاكهة ليس كافيا ويجب تناول المكملات الغذائية لتعويض النقص من الطعام.

وأكد أن الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية أكثر من غيره، موضحًا أنه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تناولها.. كل ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية.. فيديو

محيي حافظ: المكملات الغذائية تقتل في هذه الحالة.. فيديو

أستاذ تغذية علاجية يكشف خطورة تعاطي المكملات الغذائية

كل ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق؟

اضرار تناول الفيتامينات .. هذا النوع يصيب بأمراض القلب

ترشيحاتنا

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون

هاشتاج #اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر يتصدر تويتر.. ومغردون: احفظه من العين يا رب

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

مدرب الإسماعيلي: تقصير اللاعبين ومباراة الأهلي وراء الخسارة أمام المقاولون

عيار 18 يسجل 572 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 12 -2019.. فيديو

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون

عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019