برلماني يحذر من استمرار كارثة انتشار المكملات الغذائية والمنشطات بالصالات الرياضية

حذر النائب فتحي ندا من كارثة انتشار المكملات الغذائية والمنشطات خاصة في الصالات الرياضية "الجيم".



وقال "ندا" خلال إلقاء بيانه العاجل بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن المكملات الغذائية أزمة ليست جديدة، وتقدمنا من قبل بخطاب لرئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل وتقدمنا بطلبات إحاطة لمنع المكملات الغذائية والمنشطات في "الجيم"، ولكن لم يتم التحرك رغم خطورة ذلك ووقوع ضحايا من الشباب نتيجة هذه المكملات وكان آخرهم الممثل هيثم أحمد زكي.



وأضاف "ندا": لا بد أن نرحم شبابنا وإلى متى نتعامل برد الفعل وليس الفعل، خاصة أن الأمر يمس الشباب المصري ويمثل خطورة كبيرة بعد أن تحول الى ظاهرة.



وطالب بوقف تراخيص المكملات، مشيرا إلى أن من يصدر الترخيص للصالات نقابة المهن الرياضية ولا بد من السيطرة على الأمر ومنع الصالات الرياضية "الجيم" من تداول هذه المكملات والمنشطات.