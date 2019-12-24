مصرع 25 شخصا في انقلاب حافلة في نهر بـ إندونيسيا.. صور

لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون جراء سقوط حافلة في واد شديد الانحدار بجزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم، الثلاثاء.



ويعتقد أنه كان على متن الحافلة في مقاطعة سومطرة الجنوبية نحو 50 راكبًا، عندما سقطت في الوادي وانتهى المطاف بها في نهر.



وبدورها، نشرت السلطات الإندونيسية 120 من عمال الإنقاذ لمساعدة الناجين وانتشال القتلى.



وأفادت تقارير أولية، بأن 24 شخصًا لاقوا حتفهم، لكن رجال الإنقاذ انتشلوا فيما بعد جثة أخرى من نهر استقرت فيه الحافلة بعد سقوطها، حسبما ذكرت بوابة "أوكيزون" الإخبارية، وتمكن ما لا يقل عن 13 شخصًا من الوصول إلى بر الأمان.



قالت الشرطة في وقت سابق إن الحافلة التي تقل عشرات الركاب سقطت في واد بطول 150 مترا في مقاطعة سومطرة الجنوبية قبل منتصف الليل (16:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وانتهى بها المطاف في نهر.



وكانت الحافلة في طريقها من إقليم بنجكولو إلى باليمبانج، عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية المجاور والواقعة على بعد عدة ساعات.



ويجرى التحقيق في سبب الحادث.



وقال ديو ويلي المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في باليمبانج إن رجال الإنقاذ ما زالوا يقومون بانتشال المزيد من الركاب من النهر.



ووفقا لـ شبكة "بي بي سي" الإنجليزية، قال رئيس شرطة باجار علم، دوللي جومارا، إن الشرطة تركز حاليا على إجلاء الناجين.



كما دعا أسر الضحايا إلى التعرف على أقاربهم في المستشفى.



تم إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث وتقول الشرطة إنها أصدرت تحذيرات لسائقي السيارات.



وجدير بالذكر أن حوادث المرور شائعة في أرخبيل جنوب شرق آسيا، حيث تكون المركبات قديمة في كثير من الأحيان وسيئة الصيانة وتنتهك قواعد الطرق بانتظام.



وفي سبتمبر، مات 21 شخصا على الأقل عندما سقطت حافلة في واد في منطقة سوكابومي بجاوة الغربية.