مصر للطيران تحتفل مع عملائها المسافرين بأعياد الكريسماس.. صور

تحتفل مصر للطيران، اليوم، الثلاثاء، مع عملائها المسافرين على متن الرحلات وداخل صالات السفر والوصول والاستراحات داخل مطار القاهرة الدولي، بأعياد الكريسماس.



وحرصت مصر للطيران، على الدفع بفرق من العلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، للاحتفال مع المسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور.



وتشهد المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة خاصة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعيال الكريسماس ورأس السنة، حيث تم تزيين مباني الركاب داخل صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وتوفير عازفين بيانو للمرة الأولى داخل الصالات.



