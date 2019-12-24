AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جنوني لـ أسعار الذهب.. أعلى مستوى خلال شهر ونصف

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
ارتفاع جنوني لـ أسعار
ارتفاع جنوني لـ أسعار الذهب
Advertisements
سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1490.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 1490.75 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1494.30 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

ومما يضاف إلى المخاوف انكماش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر، مسجلًا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بارتفاع 16% لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 17 شهرا والذي أدى لاضطراب الأسواق المالية العالمية.

وحتى مع اتخاذ بكين وواشنطن خطوات لنزع فتيل النزاع بينهما، فإنهما تختلفان بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج والتعامل مع أقلية الويغور المسلمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وربح البلاديوم 0.2% إلى 1880 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 937.12 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. المعدن الثمين فى أعلى مستوى له خلال شهر

ارتفاع سعر الذهب بفعل تصريحات متباينة من أمريكا والصين

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

تغير طفيف في الذهب مع قرب موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية

سعر الذهب يصعد مع نزول الدولار.. والمتعاملون ينتظرون تفاصيل اتفاق التجارة

ماذا حدث فى أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

ترشيحاتنا

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الطماطم؟

الزبادي بينها.. عميد معهد القلب السابق ينصح بعدم تناول 20 نوعا من الأطعمة والمشروبات

الأرصاد: نشاط قوي للرياح وعواصف ترابية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

تريند الفن | الزواج السري لـ منة فضالي.. ظهور أنغام الصادم بعد العملية الجراحية.. فيديو لايف لـ منى فاروق

اغتيال بوتين ومرض ترامب.. الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ أحداث 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون