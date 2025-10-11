أول مرشح من قصار القامة بالأقصر يخوض انتخابات مجلس النواب 2025

في مشهد استثنائي داخل السباق الانتخابي بمحافظة الأقصر، تقدم أحمد عبد العظيم السجيري، ابن مدينة إسنا، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025، ليصبح أول مرشح من قصار القامة يخوض المنافسة البرلمانية بالمحافظة، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعا من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد السجيري نموذجًا للإصرار والعزيمة، بعدما قرر خوض التجربة السياسية مؤكدًا أن الإرادة لا تعترف بالفوارق الجسدية، وأن قصار القامة وأصحاب الهمم يمتلكون من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لتمثيل المواطنين والمشاركة في صنع القرار.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار أعمال اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك، والتي تتابع استقبال طلبات الترشح يوميًا بمقر محكمة الأقصر الابتدائية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية كاملة.