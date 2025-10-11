قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

أحدهم بأمر حسام حسن | غياب ثلاثي منتخب مصر عن المباراة المقبلة.. ما السبب؟

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
أحمد أيمن

أكد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن غياب ثلاثة لاعبين بارزين عن المباراة المرتقبة أمام غينيا بيساو والتي ستقام في 12 أكتوبر 2025. 

تأتي هذه المباراة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث حسم منتخب مصر تأهله للمونديال في المباراة الماضية أمام جيبوتي.

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

افتتح منتخب مصر أهداف المباراة في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي.

جاء ذلك قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

بهذا الفوز، حسم منتخب مصر تأهله للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

يلتقى منتخب مصر فى العاشرة مساء الأحد المقبل، مع منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو فى العاشرة مساء الأحد المقبل، فى وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من النجوم السابقين.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون تحصيل حاصل.

غيابات منتخب مصر 

تشمل قائمة غيابات مصر أمام غينيا بيساو النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في الفريق، حيث قرر حسام حسن إراحة صلاح ومنح الفرصة للاعبين آخرين في هذه المباراة التي تعتبر تحصيل حاصل بعد تأهل المنتخب المصري للمونديال.

بالإضافة إلى صلاح، سيفتقد المنتخب أيضاً كلا من مروان عطية لاعب الأهلي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، حيث تم إيقافهما بعد حصولهما على الإنذار الثاني في التصفيات.

منتخب مصر، الذي يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 23 نقطة، قد حقق فوزاً مهماً على منتخب جيبوتي في الجولة السابقة، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة 3-0. 

على الجانب الآخر، يقع منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع، حيث جمع 10 نقاط فقط منذ بدء التصفيات. ورغم أن المباراة القادمة ستكون بدون ضغوط نتيجة لضمان تأهل الفراعنة للمونديال، إلا أن حسام حسن يهدف إلى استغلال هذه الفرصة لاختبار لاعبين جدد في تشكيلته.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح مباراة مصر وغينيا بيساو موعد مباراة مصر وغينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026

