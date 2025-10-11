محافظ كفرالشيخ: فخور بأبطال الطائرة البارالمبية بمنتخب مصر بكأس العالم

أعرب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بمشاركة أربعة من أبطال نادي الإرادة والتحدي بالمحافظة ضمن صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، المشارك في بطولة العالم المقامة بولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، متمنيًا لهم التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الرياضي العالمي، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات أمريكا، كازاخستان، فرنسا، إيطاليا، تايلاند، كندا، وبولندا، وتستمر فعاليات البطولة حتى 18 أكتوبر الجاري.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشاركة أبطالنا في صفوف المنتخب الوطني تمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة كافة، مشيدًا بما يقدمه نادي الإرادة والتحدي من جهود كبيرة في إعداد اللاعبين ورفع كفاءتهم، ليكونوا نموذجًا مشرفًا لأبناء كفرالشيخ في مختلف المحافل الرياضية.

وأوضح اللوء علاء عبدالمعطي، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالرياضيين من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة في شتى المجالات، مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، وتوفير المناخ الرياضي الملائم وتهيئة السبل كافة أمام أبطال ذوي الهمم لتحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة، هم: الكابتن محمد سعد (مدرب بالجهاز الفني للاتحاد)، الكابتن حماده سيد علي، الكابتن أحمد محمد حسني، بالإضافة إلى أحد عناصر الجهاز الفني المساعد من أبناء كفرالشيخ.