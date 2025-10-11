قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ: فخور بأبطال الطائرة البارالمبية بمنتخب مصر بكأس العالم

الفريق المصري
الفريق المصري
محمود زيدان

أعرب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بمشاركة أربعة من أبطال نادي الإرادة والتحدي بالمحافظة ضمن صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، المشارك في بطولة العالم المقامة بولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، متمنيًا لهم التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الرياضي العالمي، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات أمريكا، كازاخستان، فرنسا، إيطاليا، تايلاند، كندا، وبولندا، وتستمر فعاليات البطولة حتى 18 أكتوبر الجاري.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشاركة أبطالنا في صفوف المنتخب الوطني تمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة كافة، مشيدًا بما يقدمه نادي الإرادة والتحدي من جهود كبيرة في إعداد اللاعبين ورفع كفاءتهم، ليكونوا نموذجًا مشرفًا لأبناء كفرالشيخ في مختلف المحافل الرياضية.

وأوضح اللوء علاء عبدالمعطي، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالرياضيين من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة في شتى المجالات، مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، وتوفير المناخ الرياضي الملائم وتهيئة السبل كافة أمام أبطال ذوي الهمم لتحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة، هم: الكابتن محمد سعد (مدرب بالجهاز الفني للاتحاد)، الكابتن حماده سيد علي، الكابتن أحمد محمد حسني، بالإضافة إلى أحد عناصر الجهاز الفني المساعد من أبناء كفرالشيخ.

محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد