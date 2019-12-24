الكويت والسعودية توقعان اتفاقيات بشأن تقسيم المنطقة المحايدة

وقعت الكويت والسعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وكانت شبكة "24" الإماراتية، أفادت، بأن المملكة العربية السعودية والكويت ستوقعان اتفاقًا نهائيًا يوم الثلاثاء في الكويت، لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.



وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ما يربو على ثلاث سنوات مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.



وقالت وكالة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، إن مخزونات النفط قد تصل إلى 700 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول من عام 2020، حتى إذا التزمت أوبك وحلفاؤها باتفاق تخفيض الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل يوميا الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي.