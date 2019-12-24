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حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مجهول اقتحم صيدلية بطنطا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:08 م
صيدليه
صيدليه
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أحمد على
تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها بالتنسيق مع الأمن العام من لكشف غموض واقعة اقتحام شخص مجهول صيدلية وسرقة ادوية واموالا من داخلها بعد قيامه بتقييد الموظفة العاملة بالصيدلية والفرار بطنطا.

وتلقي اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية إخطارا من العميد اسامة ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من صاحب صيدلية بمنطقة قحافة دائرة القسم يفيد دخول شخص للصيدلية وإشهار سلاح أبيض وتقييد يد المسئولة عن الصيدلية وسرقة مبلغ مالي وبعض الأدوية وفر هاربا.

كما انتقلت القيادات الأمنية برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش مباحث اول وثان طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم ومعاونيه لمعاينة الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية.

وبسؤال الموظفة المختصة بالعمل داخل الصيدلية أوضحت أن شاب دخل عليها وسأل عن وجود كاميرات وعقب معرفته بعدم وجودها أشهر سلاحه وهددها ثم قيد يديها ووضع لاصق على فمها، وسرق بعض الأدوية ومبلغ مالي.

كما أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئس مباحث المديرية للوقوف على آخر تطورات الواقعة وضبط المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لضبط المتهم الهارب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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