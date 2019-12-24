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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:37 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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أ ش أ
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، حيث أوفد السيد عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والسيد أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، والسيد محمد مختار إلى طائفة الأرمن الكاثوليك.

كما أوفد الرئيس السيسي عددا من لواءات الشرطة للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد الجيد وهم: "لواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان إلى طائفة الروم الكاثوليك، ولواء شرطة أشرف حسني حسن إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة فودة عبد المطلب محمد حسني إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، ولواء شرطة منتصر محمد محمود إسماعيل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة عبد الحميد أحمد حامد أبو الخير إلى طائفة اللاتين الكاثوليك".
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