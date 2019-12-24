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حوادث

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ رضا لترويجه الهيروين وحيازة سلاح

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:06 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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أحمد مهدي - رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة المتهم "رضا.س"، بالحبس سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين، وحيازة سلاح نارى بالخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم و دكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهم "رضا.س"، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم الخليفة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وحيازة ذخائر نارية تستخدم فى هذا السلاح بدون ترخيص.
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