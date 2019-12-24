رئيس وزراء ولاية ماليزية: نسعى لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور/ أحمد سمسوري بن مختار، رئيس وزراء ولاية تيرينجانو الماليزية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم.



في بداية اللقاء، رحب فضيلة الشيخ صالح عباس برئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر الشريف يقدم كل سبل التعاون من أجل تعزيز ونشر قيم الإسلام الوسطي المستنير في كل أنحاء العالم، مشيدًا بتميز وتفوق الطلاب الماليزيين وهو ما يعكس اهتمامهم الكبير بالتعليم الأزهري.



من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية تيرينجانو الماليزية عن اعتزاز بلاده بدور الأزهر الشريف وترسيخه قيم السلام والمواطنة والتعايش السلمي وهو ما يعكسه مناهج الأزهر الشريف ومبادراته العالمية، مؤكدًا أن الأزهر له دور مهم في نشر الإسلامي الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف وخاصة في المجال التعليم الديني وتعليم اللغة العربية، لتعليم أبنائهم التعليم الأزهري وهو ما يفخر به الطلاب الماليزيين.



جدير بالذكر أن علاقة الأزهر الشريف بدولة ماليزيا ممتدة مع منذ القدم، فقد كان الماليزيون يرسلون أبنائهم للدراسة في الجامع الأزهر برواق جاوة الذى بدأ بستة طلاب إلى أن صار الآن فى جامعة الأزهر وحدها أكثر من 6000 طالب ماليزي يدرسون فى كلياتها المتنوعة، وقد تخرج فى الأزهر من أبناء ماليزيا ما يزيد على 70 ألف خريج منذ الخمسينيات حتى الآن.