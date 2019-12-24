وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد سر تأخر تسليم تابلت أولى ثانوي ونظام الامتحانات

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد آخر موعد لتسليم التابلت وأسباب التأخير.. ومفاجأة في اختبارات الفصل الدراسي الأول.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن سر تأخر تسليم التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي في معظم المدارس بمختلف المحافظات.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن مشروع التابلت يتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وأكثر من جهة في الدولة، لافتا إلى أن سبب تأخر التسليم هو وجود بعض الإجراءات الإدارية إلى جانب إجراءات الجمارك.



وأضاف وزير التربية والتعليم : أن أجهزة تابلت اولى ثانوي أصبحت الآن متوفرة في مخازن وزارة التربية والتعليم .



وكشف وزير التربية والتعليم، أن أجهزة التابلت الموجودة في مخازن وزارة التربية والتعليم متوفرة بدون "الاكسسوارات الخاصة بها مثل الجراب والقلم الإلكتروني.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الاكسسوارات الخاصة بأجهزة التابلت قد مازالت معطلة بسبب الإجراءات الجمركية وبعض الأعمال الإدارية.



وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريح خاص ل "صدى البلد " أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت خلال 48 ساعة من الآن، مؤكدًا أنه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري على أقصى تقدير ستكون أجهزة التابلت بحوزة جميع طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية.



وحول إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي ، أكد وزير التربية والتعليم أنه أعطى توجيهات بعقد الامتحان ورقيا خلال الفصل الدراسي الاول فقط لطلاب الصف الاول الثانوي ، مراعاة لتأخر تسليم التابلت للطلاب.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اللجوء للامتحان الورقي مقتصر فقط على الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحان إلكترونيا على التابلت في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 .



أما بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي ، فقد أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم اختبارهم إلكترونيًا عبر التابلت الذي تسلموه العام الدراسي الماضي .



جاءت هذه التصريحات الخاصة على هامش توقيع وزراء الأوقاف والتخطيط والتربية والتعليم بروتوكول تعاون لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى الأولى بالرعاية وخاصة بالمناطق النائية .