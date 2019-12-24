AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد سر تأخر تسليم تابلت أولى ثانوي ونظام الامتحانات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:52 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
عبد الرحمن محمد
وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد آخر موعد لتسليم التابلت وأسباب التأخير.. ومفاجأة في اختبارات الفصل الدراسي الأول. 


كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن سر تأخر تسليم التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي في معظم المدارس بمختلف المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد :  إن مشروع التابلت يتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وأكثر من جهة في الدولة، لافتا إلى أن سبب تأخر التسليم هو وجود بعض الإجراءات الإدارية إلى جانب إجراءات الجمارك.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن أجهزة تابلت اولى ثانوي أصبحت الآن متوفرة في مخازن وزارة التربية والتعليم .

وكشف وزير التربية والتعليم، أن أجهزة التابلت الموجودة في مخازن وزارة التربية والتعليم متوفرة بدون "الاكسسوارات الخاصة بها مثل الجراب والقلم الإلكتروني.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الاكسسوارات الخاصة بأجهزة التابلت قد مازالت معطلة بسبب الإجراءات الجمركية وبعض الأعمال الإدارية.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريح خاص ل "صدى البلد " أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت خلال 48 ساعة من الآن، مؤكدًا أنه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري على أقصى تقدير ستكون أجهزة التابلت بحوزة جميع طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية.

وحول إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي ، أكد وزير التربية والتعليم أنه أعطى توجيهات بعقد الامتحان ورقيا خلال الفصل الدراسي الاول فقط لطلاب الصف الاول الثانوي ، مراعاة لتأخر تسليم التابلت للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اللجوء للامتحان الورقي مقتصر فقط على الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحان إلكترونيا على التابلت في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 .

أما بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي ، فقد أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم اختبارهم إلكترونيًا عبر التابلت الذي تسلموه العام الدراسي الماضي .

جاءت هذه التصريحات الخاصة على هامش توقيع وزراء الأوقاف والتخطيط والتربية والتعليم بروتوكول تعاون لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى الأولى بالرعاية وخاصة بالمناطق النائية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : امتحانات أولى ثانوي ورقية في الترم الأول وإلكترونية في الثاني .. وكله عليه درجات

وزير التعليم : اطمئنوا .. امتحانات أولى ثانوي الورقية "مش هتتسرب"

ننشر جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم تخاطب الكنيسة لمعرفة يوم عيد الغطاس لضبط مواعيد امتحانات أولى وثانية ثانوي

لطلاب 2 ثانوي | تعليمات لضبط أجهزة التابلت لاستقبال الامتحان الالكتروني

"التعليم" تحسم موقف توزيع التابلت على طلاب 2 ثانوي الراسبين من العام الماضي

ترشيحاتنا

قدم 52 عملا فنيا.. وفاة الفنان جلال رجب بعد صراع مع المرض والعزاء الخميس

التضامن: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

3 مباريات ممنوع على مرتضى منصور حضورها مع الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

أجواء مرحة.. محمد صلاح يتدرب برفقة مكة في الجيم.. فيديو

رغم الفوز بـ 4 أهداف.. 3 أسباب أغضبت جماهير الأهلي في مباراة الاتحاد

كهربا يكشف عن الهدف الأغلى في تاريخه وفريقه المفضل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل

أول ظهور لشقيق منة فضالي المثير للجدل .. صور