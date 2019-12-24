كل يوم بتشعي جمال.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على الانستجرام

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة بإرتدائها فستان فضي لامع قصير لاعلي الركبة لابراز انوثتها خلال احدث جلستها التصويرية.



واعتمدت في اللمسات الجمالية على وضع الميك اب الهادئ المناسب لبشرتها وملامحها الجذابة، حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الكشمير، وايلاينر.



ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قلبي اقسم بالله" و " قمرررر" و "كل يوم بتشعي جمال" و "العمر مجرد رقم ملكه".





