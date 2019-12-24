AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حريق يلتهم مصنع كاوتش في السنطة بالغربية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مساء اليوم اندلاع حريق بمصنع "مطاط" للكاوتش بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجىء ما تسبب فى التهام محتويات المصنع وتم الدفع بسيارات المطافئ لإخماد النيران والسيطرة على الموقف لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مصنع مطاط "داخلي كاوتش اطارات السيارات".

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات مطافىء وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجار السيطرة علي الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق بمحل تجاري في السنطة.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

اندلاع حريق هائل بشونة حليج الأقطان بمنطقة مرور سالم في طنطا

مصادرة 7 آلاف عبوة سناكس وأغذية أطفال غير صالحة فى حملة تموينية بالغربية

السيطرة على حريق هائل فى شونة "القطن" بطنطا.. والنيابة تنتدب الأدلة الجنائية

إخماد حريق بسنترال دمرو في المحلة الكبرى إثر ماس كهربائي

السيطرة على حريق بشقة فى الغربية.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة وأمطار خلال ساعات.. اعرف درجات الحرارة غدا

مباراة قوية.. إف سى مصر يقتنص نقطة من المقاصة بالتعادل 2-2 ..فيديو

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

كل يوم بتشعي جمال.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على الانستجرام

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

بعد حرق مساجدهم وشركاتهم.. تظاهرات حاشدة لـ المسلمين في إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل