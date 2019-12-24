حريق يلتهم مصنع كاوتش في السنطة بالغربية

شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مساء اليوم اندلاع حريق بمصنع "مطاط" للكاوتش بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجىء ما تسبب فى التهام محتويات المصنع وتم الدفع بسيارات المطافئ لإخماد النيران والسيطرة على الموقف لتأمين أرواح وحياة المواطنين .





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إ خطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مصنع مطاط "داخلي كاوتش اطارات السيارات".





وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات مطافىء وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجار السيطرة علي الحريق.



