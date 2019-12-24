سوء الأحوال الجوية .. موانئ الإسكندرية تكشف مدى تأثرها بـ نوة الفيضة الصغرى.. فيديو

قال رضا الغندور المتحدث باسم موانئ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد سوء في الأحوال الجوية مع بداية نوة الفيضة الصغرى.



وأضاف رضا الغندور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"

ميناء الإسكندرية به حالة استقرار وانتظام في حركة السفن والشاحنات والبضائع".



وتابع رضا الغندور:" تم غلق الميناء لمدة ساعات مع ارتفاع الأمواج والرياح ثم عاودنا العمل مرة أخرى".



وأكمل رضا الغندور:" أهالي الإسكندرية تعودت على إستقبال النوات والتقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية"، مضيفا:" نتخذ إجراءات وترتيبات محكمة من أجل استقبال النوات وسوء الأحوال الجوية ".



ولفت رضا الغندور:" لدينا مركز عمليات على مدار الساعة مرتبط بعمليات وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية، وعملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج البضائع يتم بشكل طبيعي مستمر ومنتظم".

