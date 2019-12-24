AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق محدود فى محطة مترو البحوث

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شب حريق محدود بوحدة تكييفات محطة مترو البحوث دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات داخل المحطة بعد حدوث حالة من الذعر بين روادها.

وتمكن القائمون على إدارة المحطة من السيطرة على الحريق وتبين أن ماسا كهربائيا في التكييف المركزي أدى إلى انبعاث بعض الأدخنة وتم التعامل مع الموقف دون إصابات، أو تعطل حركة المترو.

وانبعثت بعض الأدخنة من غرفة التكييفات بمحطة مترو البحوث، وتمكن القائمون على إدارة المحطة من التعامل مع الموقف دون إصابات، ودون حدوث أي تعطل في حركة المترو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق محدود في قطار بمحطة طنطا

حرائق فى يوم.. السيطرة على حريق فى مخلفات بجوار نادى الجزيرة بسبب ماس كهربائي | إخماد آخر محدود في قطار بمحطة طنطا

ترشيحاتنا

عبير منير والدة ملك قورة تكشف أسرار بنات ثانوي.. فيديو

نشرة الفن | طلاق جيهان منصور بعد زواج قصير .. حقيقة السخرية من عمرو يوسف.. سبب حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى

الصحة: إغلاق 3 منشآت مخالفة للتخسيس والتجميل في المهندسين

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

من خلف القضبان.. رضا عبدالعال يقود البلدية لفوز صعب على دكرنس بالقسم الثاني

بوتين واتفاق أردوغان - السراج.. روسيا تعاقب تركيا.. ومواجهة مرتقبة في شرق المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو