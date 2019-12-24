السيطرة على حريق محدود فى محطة مترو البحوث

شب حريق محدود بوحدة تكييفات محطة مترو البحوث دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات داخل المحطة بعد حدوث حالة من الذعر بين روادها.



وتمكن القائمون على إدارة المحطة من السيطرة على الحريق وتبين أن ماسا كهربائيا في التكييف المركزي أدى إلى انبعاث بعض الأدخنة وتم التعامل مع الموقف دون إصابات، أو تعطل حركة المترو.



وانبعثت بعض الأدخنة من غرفة التكييفات بمحطة مترو البحوث، وتمكن القائمون على إدارة المحطة من التعامل مع الموقف دون إصابات، ودون حدوث أي تعطل في حركة المترو.